- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand din 15 mai se elimina obligativitatea purtarii mastii de protectie in exterior, cu cateva exceptii, respectiv pietele, targurile si statiile de transport public in comun. "Din 15 mai se elimina portul mastii in exterior cu cateva exceptii…

