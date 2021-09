Stiri pe aceeasi tema

- On Friday, President Klaus Iohannis signed the decrees regarding the accreditation of some Romanian ambassadors in several countries in Asia and Africa, agerpres reports. Thus, the head of state approved, by decree, the accreditation of Dana Matache Raduta as ambassador to the Republic of the Philippines,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 17 septembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea doamnei Raduta Dana Matache in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Filipine, cu reședința la Manila; Decret privind acreditarea…

- Președintele Klaus Iohannnis a semnat, vineri, decretele pentru acreditarea a cinci ambasadori in țari precum Cuba, Indonezia sau Burkina Faso. „Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 3 septembrie 2021,...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 22 iulie 2021, un decret privind acreditarea lui Cezar Manole Armeanu in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Coreea, cu resedinta la Seoul.De asemenea, a fost semnat si un decret privind acreditarea lui Dragos…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele privind acreditarea ambasadorilor romani in Republica Coreea si in Republica Burundi. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Cezar-Manole Armeanu a fost acreditat in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, 02 iulie, decretele privind acreditarea a sapte ambasadori romani, intre care se numara Vasile Soare, in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Azerbaidjan, cu resedinta la Baku.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele privind acreditarea a sapte ambasadori romani, intre care se numara Ovidiu Dranga acreditat ambasador al Romaniei in Japonia. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a acreditat pe: Elena Serbanescu in calitate de ambasador extraordinar…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind cumpararea vechimii in munca, adoptata de Parlament in luna mai. Președintele Iohannis a semnat decretul privind legea pentru cumpararea vechimii in munca Noutatea legii vine in legatura cu prelungirea unui termen important. Cei care pot cumpara…