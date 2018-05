Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea solicitata de presedintele Klaus Iohannis cu ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea loc marti, ora 11.00, la Palatul Cotroceni, ministrul fiind chemat sa explice motivele delimitarii Romaniei de declaratia comuna a UE referitoare la mutarea unor ambasade la Ierusalim.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca președintele Klaus Iohannis “a avut o suparare” vineri și ca acesta este motivul pentru care i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila . “Domnul președinte a avut o suparare și toata lumea a constatat lucrul acesta. Ceea ce vreau sa va asigur este ca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania. Dragnea a declarat ca puterea…

- Premierul Viorica Dancila are o intalnire, la aceasta ora, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, la biroul acestuia de la Camera Deputatilor, informeaza news.ro. La discutie participa si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, scrie Romania TV. In urma cu o saptamana, presedintele Klaus Iohannis a avut…

- Președintele Iohannis urmeaza sa se intalneasca cu premierul Dancila și ministrul Muncii. Presedintele Klaus Iohannis se intalneste marti cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, titreaza News.ro. Intalnirea este programata la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Anuntul a…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti in sedinta, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflandu-se si principalele obiective pentru acest an ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.Citeste si: Reactii DURE, dupa ce premierul a cerut DESECRETIZAREA…