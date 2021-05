Stiri pe aceeasi tema

- “Am inmanat astazi primele 11 acorduri de finantare, in valoare totala de peste 303 milioane lei, companiilor selectate pentru proiectele de investitii pe schemele de ajutor de stat administrate de Ministerul Finantelor. Valoarea totala a investitiilor este de 610 milioane lei. Acestea vor genera un…

- ”EximBank a acordat o finantare in valoare de 100 de milioane de lei companiei prahovene Oltina Impex Prod Com, unul dintre cele mai mari jucatori din sectorul moraritului si panificatiei din Romania. Fondurile sunt destinate asigurarii necesarului de lichiditati pentru activitatea curenta a companiei…

- “Nu ne putem lauda ca suntem primii in cazul exporturilor de materii prime. Acest lucru arata ca Romania este o tara subdezvoltata. Trebuie sa dezvoltam productiile finite. Ne intereseaza sa fim primii in exportul produselor finite. Degeaba Romania este prima in cazul exporturilor de cereale”, a declarat,…

- Primaria Capitalei are un buget estimat in 2021 de puțin peste 6,9 miliarde de lei, potrivit proiectului pus in dezbatere publica miercuri. Cheltuielile sunt mai mari, de 6,95 de miliarde de lei, ceea ce inseamna un deficit de peste 50 de miliarde de lei. 1 miliard de lei vor merge catre datoriile vechi,…

- Compania Groupama Asigurari a inregistrat anul trecut o creștere de 30% fața de 2019 pe linia asigurarilor de viața (individuale și de grup), valoarea totala a primelor brute subscrise pe aceasta linie fiind de 46 milioane lei, anunța compania. La aceasta evoluție, pe un segment care numara…

- O treime din populația județului Alba a primit beneficii sociale, in anul 2020. Valoarea totala s-a ridicat la aproape 400 de milioane de lei O treime din populația județului Alba a primit beneficii sociale, in anul 2020. Valoarea totala s-a ridicat la aproape 400 de milioane de lei La nivelul județului…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunța, intr-un comunicat de presa, ca a finanțat, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), proiectele dezvoltate de peste 8.600 beneficiari femei, cu fonduri europene nerambursabile in valoare de aproximativ 360 de milioane…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.787 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.448.650 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat duminica Grupul de Comunicare…