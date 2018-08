Preşedintele inaugurează Marea Casă a Poporului Morales, primul presedinte indigen al tarii, si ministrii sai au luat parte la un ritual andin ca parte a inaugurarii Casa Grande del Pueblo (Marea Casa a Poporului).



Cladirea de 29 de etaje a fost puternic criticata in aceasta tara cu o populatie saracita, pentru costul sau de 34,4 miliarde de dolari si interioarele luxoase, care includ o sauna, un jacuzzi si o sala de fitness la etajele prezidentiale.



Unii bolivieni au declarat, de asemenea, ca aceasta cladire distruge estetica centrului capitalei, ce dateaza din perioada coloniala.



