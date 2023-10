Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele azer Ilham Aliev a inaltat duminica drapelul national azer in capitala fostei regiuni separatiste Nagorno-Karabah, dupa ce luna trecuta enclava ce era populata majoritar de etnici armeni a fost readusa sub controlul Azerbaidjanului in urma unei operatiuni militare rapide a armatei azere,…

- Capitala regionala a disputatului teritoriu Nagorno-Karabah este parasita, dupa plecarea a peste 100.000 de etnici armeni.Corespondentul BBC transmite ca, pe strazile pustii, zeci de caini vagabonzi cauta hrana in piața principala din Stepanakert. Capitala regionala este un oraș pustiu, etnicii armeni…

- Uniunea Europeana a cerut vineri ca o misiune a Natiunilor Unite sa se deplaseze in Nagorno-Karabah "in urmatoarele zile" in fata "exodului masiv" al armenilor care fug din aceasta enclava in urma recentei operatiuni militare a Azerbaidjanului, relateaza AFP.Un "exod masiv al armenilor din Nagorno-Karabah…

- Republica separatista autoproclamata Nagorno-Karabah a anuntat joi autodizolvarea sa si a tuturor institutiilor sale incepand de la 1 ianuarie 2024, la o saptamana dupa o ofensiva victorioasa a Azerbaidjanului in teritoriu, in urma celor 30 de ani de conflict, relateaza AFP. La randul sau, premierul…

- Baie de sange in Nagorno-Karabah: 125 de oameni au murit in explozia de luniBilantul victimelor, dupa o explozie si un incendiu produse luni seara la un depozit de combustibil din Nagorno-Karabah a urcat la 125 de morti, potrivit Ministerului armenian al Sanatatii, citat de agentia de presa Interfax…

- Situație tensionata in Nagorno-Karabah, se vorbește de epurare etnica! Cei 120.000 de armeni vor pleca din enclavaCei 120.000 de etnici armeni din Nagorno-Karabah vor pleca in Armenia intrucat nu vor sa traiasca in cadrul Azerbaidjanului si se tem de o epurare etnica, a declarat - duminica- conducerea…

- Prim-ministrul Armeniei a declarat ca politica țarii sale de a se baza exclusiv pe Rusia pentru a-i garanta securitatea a fost o greșeala strategica, deoarece Moscova nu a fost capabila sa ofere rezultate și este pe cale de a-și reduce rolul in regiune, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat ziarului…