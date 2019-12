Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, judecatorul Alina Corbu, are o reactie privnd tema actual a taierii unor pensii si atrage atentia ca discutiile vehiculate in mass-media "ingrijoreaza"sfera profesionala.Astfel magistratul "ia act cu ingrijorare de intenția Guvernului și…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie anunta ca a luat act cu ingrijorare de intentia Guvernului si a Parlamentului de a elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, precum si de confuzia indusa, voit sau nu, in spatiul public prin referirea la…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicitații un comunicat in care reclama faptul ca eventuala eliminare a pensiilor de serviciu pentru judecatori și procurori ar afecta independența financiara a magistraților și, implicit, independența justiției in ansamblu.”Pe fondul avansarii procedurilor…

- Sedința solemna in Parlamentul Romaniei pentru celebrarea Zilei Naționale Românii sunt așteptați duminica la parada militara naționala din Capitala, iar senatorii și deputații vor participa, luni, la ședința solemna de la Parlament pentru celebrarea Zilei Naționale. Duminica, 1 Decembrie,…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus disjungerea dosarului privind interventia pompierilor la incendiul de la clubul Colectiv si declinarea acestuia catre Parchetul Militar.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit primul termen pentru judecarea contestatiei in anulare a lui Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Teleorman, pentru 12 noiembrie. La acest termen, instanța va pune in discuție admisibilitatea de principiu a contestatiei fostului lider PSD, daca apararea acestuia…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca a preluat cazul fetei de 11 ani din Gura Sutii disparuta vineri dupa ce a plecat de la scoala si gasita duminica moarta pe un camp din apropierea localitatii. "Avand in vedere complexitatea cauzei, respectiv elementele de extraneitate, precum si desfasurarea…