- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, a afirmat miercuri, cu ocazia bilantului institutiei pe anul 2019, ca exista in societatea romaneasca un "anumit grad de perceptie negativa" in ceea ce priveste justitia. "Niciodata nu m-am ferit sa spun, in mod public, si lucruri poate…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, a convocat pentru miercuri, 29 ianuarie, la ora 18.00, sectiile unite ale ICCJ, pentru formularea sesizarii Curtii Constitutionale pe legea votata azi de Parlament, prin care se elimina pensiile de serviciu ale magistratilor.Pensiile…

- Serviciul Roman de Informatii, prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor, asigura procurorilor de la Parchetul General, DNA si DIICOT accesul independent la sistemele tehnice prin care se realizeaza interceptarile comunicatiilor in cursul urmaririi penale, este concluzia unui raport intocmit…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 22 ianuarie, dezbaterile asupra cererii presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, de solutionare a unui conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in privinta constituirii completurilor de judecata, au precizat,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Corina Corbu, a afirmat, miercuri, in plenul Curtii Constitutionale a Romaniei, ca Instanta suprema nu a adaugat la lege si nu a alterat dispozitiile legale cu privire la compunerea completurilor de judecata in materie penala. "Inalta…

