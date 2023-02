Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 ianuarie 2023, sportivii de performanța vor primi burse lunare majorate. O decizie in acest sens a fost aprobata, miercuri de Executiv. Totodata, Cabinetul de miniștri a votat pentru ajustarea anuala a bursei lunare acordate in funcție de nivelul performanței sportivului. Potrivit deciziei…

- In perioada 24-27 noiembrie, in orașul austriac Graz a avut loc Campionatul Mondial de gimnastica ritmica, la care au participat sportivele din Comrat Victoria Cissa și Evelina Derevciuc, relateaza diez. Sportivele au ciștigat medalii de argint. Din echipa naționala de gimnastica ritmica a Moldovei…

- Președinții și vicepreședinții de raioane din R. Moldova ar pune la cale greve cu participarea cadrelor medicale, dupa ce autoritațile centrale au demarat procedurile de trecere a spitalelor raioanele in subordinea Ministerului Sanatații. Cel puțin asta lasa de ințeles Ministra Sanatații, Ala Nemerenco…

- Investitorii din Romania sint indemnați sa-și extinda afacerile in R. Moldova, deoarece vor beneficia de facilitați fiscale și de condițiile atractive oferite de zonele economice libere, parcurile industriale și IT Park. Apelul a fost lansat de ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, in cadrul unei discuții…

- Echipa naționala a Croației a invins selecționata Braziliei in sferturile de finala, in urma seriei de penalty-uri. Timpul regulamentar al meciului jucat pe Education City Stadium din Doha s-a incheiat cu scorul de 0-0, scrie Moldova 1. Brazilienii au avut ocazii bune de gol, insa portarul croat Dominik…

- In perioada 29 noiembrie - 5 decembrie 2022 Moldova va participa la Campionatul Mondial de fotbal-tenis, care va avea loc in orasul Antalya, Turcia. Lotul Moldovei va participa la toate categoriile de virsta: seniori, senioare, tineret și juniori. In total la mondiale evolueaza 24 tari finaliste, la…

- Cum decurge antrenamentul dur al lui George Buta, singurul roman medaliat cu aur la biatlon seniori Deținatorul aurului la Campionatul Mondial de la Nove Mesto (Cehia) și al locului 14 la Jocurile Olimpice de iarna din 2018, spune ca sportul de performanța necesita multe sacrificii și, pentru a depași…

- Romania s-a deplasat in Moldova, la Chișinau, pentru a disputa ultimul amical din acest an, de la 20:30. Jurnalistul GSP.ro, Costin Ștucan, alaturi de fostul internațional al Romaniei, Iosif Rotariu, vor prefața partida la GSP Live, de la 20:00. Vom trage și concluziile primului duel de la Campionatul…