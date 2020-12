Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ii convoaca pe premierul Florin Cițu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la o ședința privind construcția bugetului pe 2021 Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea luni, la Palatul Cotroceni, o ședința privind stadiul construcției bugetului de stat, la care vor participa…

- Noul ministru al Finantelor spune ca bugetul pe 2021 va fi transmis Parlamentului la inceputul anului viitor. Guvernul nu va majora sau introduce taxe noi Proiectul de buget pentru anul 2021 este in lucru si va fi transmis Parlamentului la inceputul anului viitor, a declarat miercuri ministrul Finantelor…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor, precizand ca majoritatea detaliilor sunt "puse la punct" si ca deficitul bugetar s-ar putea situa in jurul valorii de 7%. "Proiectul de buget o sa fie gata in prima parte a anului viitor. Majoritatea…

