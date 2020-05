Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a declarat luni ca numarul de imbolnaviri din țara noastra este in faza de platou și se spera ca de saptamana viitoare numarul imbolnavirilor sa scada. Acesta a reiterat ca dupa 15 mai vom putea circula in localitate fara declarație pe proprie raspundere, dar ca pentru a calatori…

- Ministrii Muncii si de Externe, Violeta Alexandru si Bogdan Aurescu, sunt audiati luni in Parlament in legatura cu situatia muncitorilor romani din strainatate, anunța news.ro.Cei doi ministri sunt audiati de catre Comisia pentru munca, familie si protectie sociala impreuna cu Comisia pentru…

- Unei persoane din localitatea Ruscova, judetul Maramures i-a fost intocmit dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de fals in declaratii si zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce a efectuat frecvente deplasari in Italia si la intoarcerea in tara a declarat ca vine din Ungaria, a informat,…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, anunța ca nu se mai știe cand vom atinge varul pandemiei de coronavirus in Romania. Asta dupa ce inainte de Paști, autoritațile anunțat ca vom avea doua varfuri, unul de Paști și unul de 1 Mai, care…

- Sute de mercenari ai unei societati de securitate paramilitara din Rusia lupta de partea puternicului maresal Khalifa Haftar in Libia, tara devastata de un razboi civil, potrivit unui raport intern al ONU, citat de dpa.Maximum intre 800 si 1.200 de mercenari ai societatii private "Grupul Wagner"…

- Deputatii au votat in unanimitate cu amendamente proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 care prevede stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Proiectul…

- Conform Radio Romania Actualitati , „la Parlament se așteapta de la ora 14:00 și sedința Comisiei SRI, unde se va decide o posibila audiere a conducerii Serviciului de Informații cu privire la declarația președintelui Klaus Iohannis referitoare la proiectul UDMR care vizeaza autonomia Tinutului Secuiesc”.…

- Marine Le Pen a indemnat luni Uniunea Europeana ”sa-l ameninte” cu ”sanctiuni” pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, iar pe presedintele francez Emmanuel Macron ”sa ne reinstituie frontierele” impotriva ”actului de razboi”, in opinia sa, al Ankarei, care a permis un aflux de migranti la frontierele…