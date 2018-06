Stiri pe aceeasi tema

- Se va numi "Republica Macedonia de Nord": Atena si Skopje au ajuns in cele din urma marti la un acord in aceasta privinta, dupa o disputa de 27 de ani, fapt ce face posibila o deblocare a aderarii fostei republici iugoslave la Uniunea Europeana si NATO, scrie AFP. La finalul unui maraton diplomatic…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Principalul partid al opozitiei din Macedonia, VMRO-DPMNE, a declarat ca este impotriva schimbarii numelui fostei republici iugoslave in "Republica Ilinden Macedonia", relateaza site-ul agentiei Reuters, preia Mediafax.Premierul Zoran Zaev si omologul sau grec Alexis Tsipras au discutat despre…

- Macedonia si Grecia s-au apropiat joi de o solutie in disputa politico-semantica referitoare la numele fostei republici iugoslave, odata cu apropierea unei decizii europene privind posibila deschidere a unor negocieri de aderare a Skopje la UE, relateaza AFP, potrivit news.ro.Premierul macedonean Zoran…

- Grecia va incepe programul de modernizare a avioanelor multirol americane F-16, un program convenit in timpul vizitei efectuate in SUA de premierul Alexis Tsipras, dar care sta de o jumatate de an in asteptare din cauza costurilor sale ridicate pentru aceasta tara supra-indatorata, informeaza AFP si…