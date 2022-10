Stiri pe aceeasi tema

- Marți, presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier a ajuns la Kiev, a anuntat purtatoarea sa de cuvant. De asemenea, ea a confirmat astfel vizita surpriza a lui Steinmeier in Ucraina. „Ma bucur de intalnirea mea cu presedintele Volodimir Zelenski la Kiev si cu populatia din nordul tarii, unde imi…

- ”Intotdeauna actionezi conform perioadei in care te afli”, a spus Merkel reporterilor in Lisabona, cand a fost intrebata despre abordarea guvernului ei a relatiei cu Rusia. Merkel, care s-a retras din politica anul trecut, dupa 16 ani in calitate de cancelar, a spus ca nu a crezut niciodata in notiunea…

- Ministrul apararii din Germania, Christine Lambrecht, a promis sa sporeasca ajutorul militar al tarii sale pentru Republica Moldova dupa ce invazia Rusiei in Ucraina a facut autoritatile de la Chisinau sa se simta vulnerabile la agresiunea Moscovei, transmite sambata dpa, potrivit Agerpres.Negocierile…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat, intr-un interviu acordat CNN, ca Putin a avut impresia ca nu a fost respectat de Occident așa cum s-ar fi cuvenit, iar invazia Rusiei in Ucraina este „un efect post-COVID”, pentru ca liderul de la Kremlin a stat mult timp in izolare. Președintele Franței,…

- SUA vor livra Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 675 milioane de dolari. Despre aceasta a anunțat secretarul apararii, Lloyd Austin, la 8 septembrie, la baza americana Ramstein din Germania, unde s-au reunit aliatii Kievului pentru a-si coordona sprijinul, transmite AFP și Agerpres. Acest…

- Contractele futures pentru benzina din SUA au scazut miercuri cu pana la 2,5899 dolari pe galon, cel mai redus nivel din 18 februarie, chiar inainte ca Moscova sa invadeze Ucraina. Invazia a declansat o serie de sanctiuni din partea Statelor Unite si a aliatilor sai, care au crescut preturile pe pietele…

- Razboiul din Ucraina le-a impins pe Finlanda și Suedia in brațele alianței NATO, a incurajat patriotismul ucrainean, a consolidat alternativa democratica pe care Ucraina o ofera in locul tiraniei liderului de la Kremlin și i-a indemnat pe clienții europeni ai Rusiei sa iși caute alte surse de aprovizionare.…