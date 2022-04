Președintele Germaniei vine în România. Palatul Cotroceni nu a anunțat încă nimic Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va face o vizita oficiala in Romania pe 4 mai, conform unui anunț postat pe site-ul administrației prezidențiale de la Berlin. Administrația Prezidențiala de la Cotroceni nu a facut nicio astfel de comunicare inca. Conform oficialilor germani, președintele Germaniei vine in vizita oficiala la București, unde se va intalni cu omologul sau, […] The post Președintele Germaniei vine in Romania. Palatul Cotroceni nu a anunțat inca nimic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ un sfert din totalul refugiatilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania s-au angajat la companii din municipiul Bucuresti, potrivit unei situatii intocmite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, scrie Agerpres. Documentul arata ca, de la inceputul razboiului din Ucraina,…

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- In contextul invaziei rusești pe teritoriul ucrainean, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a semnat, luni, o aplicație oficiala de aderarea la Uniunea Europeana. Acesta a pledat de sambata, ca țara sa fie primita ca stat membru in comunitatea celor 27 de națiuni. Romania este unul din statele…

- UPDATE Spatiul aerian al Romaniei, a fost inchis, sambata, incepand cu ora 15.00, pentru toate zborurile operatorilor inregistrati in Federatia Rusa. „In contextul conflictului din Ucraina, Guvernul Romaniei a decis suspendarea ”Acordului intre Guvernul RS Romania si Guvernul URSS privind transporturile…

- Romania are 4.538 de buncare in care oamenii se pot adapostii. Conform unei liste publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, cele mai multe se afla in Capitala, 1.171 la numar. Cele mai multe adaposturi de protectie civila din București se afla sub blocuri de locuințe sau in parcarile…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica, pentru un mandat de cinci ani. Unul dintre primii șefi de stat care l-a felicitat a fost Klaus Iohannis. El a transmis un mesaj pe contul sau de Twitter in care vorbește despre „parteneriatul puternic intre Romania și Germania”. …

- Peste 600.000 de doze de vaccin Pfizer destinate persoanelor de peste 12 ani sosesc in tara cu avionul, un transport fiind asteptat luni la Bucuresti, iar un altul, marti, la Timisoara. Acum trei zile insa, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunța ca 171 de cabinete…

- Autoritațile au transmis, vineri, un nou raport preliminar privind pandemia de COVID-19 in Romania. In ultimele 24 de ore au fost raportate 31.776 de cazuri noi și 97 de decese. Rata imbolnavirilor in Bucuresti, a ajuns la 26,42, de la 24,48, urma cu o zi. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI…