- Piața Unirii din Timișoara va gazdui cea de-a 66-a ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo, intre 5 și 31 mai. De 12 ani, expoziția este adusa in Romania de catre Fundația Eidos. Locuitorii din București, Timișoara, Sibiu, Constanța și Oradea vor avea ocazia sa vada cele mai bune…

- Un metru patrat de locuinta vanduta in martie 2023 la Iasi a fost cu 126 de euro mai scump decat in 2022. Iasul a inregistrat, in medie, cea mai mare crestere de pret la apartamente in decurs de un an, potrivit datelor furnizate de platforma Imobiliare.ro, care permite o comparatie intre orasul nostru…

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov. Dupa un sezon estival…

- Inspire organizeaza in perioada 28 februarie – 29 martie, intre orele 10:00-18:00, o noua ediție a evenimentului BuzzCamp. Proiectul este dedicat dezvoltarii personale, recrutarii specializate și orientarii in cariera pentru studenți, masteranzi și absolvenți. Este cel mai longeviv eveniment din Romania…

- UPDATE: Cutremurul din Gorj a avut și o replica inregistrata de INFP de 3,4 grade pe scara Richter. Un nou cutremur a avut loc in Romania, marți, la ora 15:20. Cutremurul s-a inregistrat la ora 15:16, iar INFP a anunțat inițial ca seismul a avut loc in județul Valcea, la adancimea de 28.638 kilometri.…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. „In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs…

- Un cutremur de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs la ora 15 in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul Național pentru Fizica Pamantului a…

- Iuliana Tudor anunța ca „Vedeta populara” revine la TVR 1 cu sezonul 9 am emisiunii. In perioada 21 februarie – 4 martie, castingul emisiunii se desfasoara la Targu Jiu, Timisoara, Sibiu, Bistrita, Piatra Neamt, Braila, Constanta si Bucuresti. Din aceasta primavara, alti tineri – si nu numai – talentati…