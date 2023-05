Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va efectua, in perioada 24-26 mai, o vizita de stat in Romania, la invitația președintelui Klaus Iohannis. Oficialul din Germania va avea o intalnire și cu premierul Ciuca, președintele PSD și președinta Senatului.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu vrea sa evite greva generala din sistemul de educație și le propune sindicaliștilor sa poarte discuții in acest weekend.„Sunt dispus sa discut, in orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din invațamant și sa facem impreuna toate eforturile necesare…

- Romania va promova consolidarea relatiei transatlantice si a parteneriatului strategic dintre NATO si UE, transmite presedintele Klaus Iohannis, in contextul implinirii a 74 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice si a Zilei NATO in Romania. Șeful statului mentioneaza ca, intr-o perioada in…