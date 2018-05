Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, s-a declarat duminica ingrijorat de "schimbarile substantiale" din relatia transatlantica cauzate de tensiunile dintre europeni si presedintele american, Donald Trump, in special in privinta comertului si a dosarului nuclear iranian, relateaza AFP. Frank-Walter…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cerut miercuri populatiei europene sa lupte pentru traditiile democratice ale Batranului continent, in timpul unei vizite in Elvetia, relateaza dpa. 'Europa nu va avea un viitor bun fara democratie. Vreau sa vad statele membre ale UE si Elvetia…

- Romania s-a situat in 2017 pe locul al treilea din UE in randul tarilor cu cel mai mare deficit bugetar, fiind intrecuta la acest capitol doar de Spania si de Portugalia. Deficitul bugetar al Romaniei de 2,9% din PIB in 2017 (25 mld. lei; 5,5 mld. euro) a fost al treilea cel mai ma­re deficit…

- Trenurile europene vor fi pline cu tineri vara aceasta, in urma planului Comisiei Europene de a oferi permise Interrail pentru 30 de zile cetatenilor care implinesc 18 ani, potrivit Deutsche Welle. Ramura executiva a UE a alocat 12 milioane de euro pentru a furniza intre 20.000 si 30.000 de permise…

- Statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice sunt in curs de elaborare a unei definitii a starii de razboi cibernetic pentru a avea la dispozitie mijloacele de raspuns militar la un eventual atac informatic al Rusiei impotriva infrastructurilor lor, a declarat generalul Curtis Scaparrotti, comandantul…

- Pe masura ce noul guvern geman prinde contur, companiile germane lanseaza avertismente care dau fiori: ar putea incepe un razboi comercial mondial, iar de vina sunt americanii. Unii spun ca administratia presedintelui Donald Trump a lansat deja un razboi valutar prin deprecierea dolarului.…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat, vineri, ca dialogul este singura solutie de a reduce tensiunea, de a obtine pacea in regiune si de a reunifica cele doua Corei, informeaza site-ul agentiei Yonhap.