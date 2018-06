Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a facut apel marti la cancelarul german, Angela Merkel, si la seful statului francez, Emmanuel Macron, sa ia in considerare cerintele tarilor membre mai mici ale Uniunii Europene in propunerile pentru reformele ambitioase ale blocului comunitar, relateaza…

- Frank-Walter Steinmeier, presedintele Germaniei, a declarat ca este ingrijorat de starea relatiilor intre Europa si SUA, afirmand ca actuala Administratie de la Washington nu mai crede ideea de comunitatea globala, informeaza site-ul postului Deutsche Welle.

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, s-a declarat duminica ingrijorat de "schimbarile substantiale" din relatia transatlantica cauzate de tensiunile dintre europeni si presedintele american, Donald Trump, in special in privinta comertului si a dosarului nuclear iranian, relateaza Agerpres…

- Holocaustul a insemnat uciderea a aproximativ șase milioane de evrei, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ca parte din „soluția finala a problemei evreiești”, programul de exterminare a evreilor, planuit și executat de regimul național-socialist din Germania, condus de Adolf Hitler.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o incursiune in istoria mondiala descoperind un roman de mare calibru și cu un rol determinant in cel de-al Doilea Razboi Mondial.RFI: In data de 13 aprilie 1939, Marea Britanie și Franța acordau garanții unilaterale asupra frontierelor…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier spune ca exista un loc pentru Islam in Germania, conform Der Spiegel, scrie Politico. Declaratiile presedintelui vin in contextul comentariilor facute saptamana trecuta de ministrul de interne Horst Seehofer. El spunea intr-un interviu ca Islamul "nu isi…

- Redactorul-sef al revistei „National Geographic” publica o „mea culpa” plina de speranta si recunoaste rasismul si lipsa de diversitate din multe numere ale acestei publicatii. „Timp de decenii, rapoartele noastre au fost rasiste....

- Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din partea Uniunii Crestin Democrate (CDU), de Horst Seehofer din partea formatiunii bavareze de dreapta Uniunea Social Democrata (CSU) si de liderul in exercitiu al Partidului Social Democrat (SPD), Olaf Scholz. Acesta urmeaza sa preia portofoliul…