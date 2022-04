Stiri pe aceeasi tema

- ”Este posibil sa avem o criza economica, fara doar si poate, am avut si cu comisarul european pe economie, domnul Gentiloni, o discutie pe cifre”, a spus liderul PSD, precizand ca ”riscul major este sa vedem de unde va veni aceasta criza”. ”Nu Romania va declansa aceasta criza, este evident. Sunt tarile…

- Directorul TotalEnergies, Patrick Pouyanne, a asigurat ca nu isi va reinnoi contractele de aprovizionare cu petrol si motorina din Rusia pentru rafinaria sa din Germania, potrivit RTL. TotalEnergies care deține contribuție la mai multe proiecte rusesti, a fost criticata dupa ce nu s-a alaturat Shell…

- Ministerul de Externe informeaza romanii care se afla sau vor sa ajunga in Franța, ca meteorologii de acolo au emis un cod portocaliu de vant și valuri inalte pentru cinci departamente din nordul țarii, din cauza furtunii Eunice. Meteo France a emis un cod portocaliu de vant și valuri inalte pentru…

- Frank-Walter Steinmeier a fost reales, duminica, pentru un al doilea mandat de președinte al Germaniei. Cu acest prilej, președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe omologul sau printr-un mesaj pe Twitter. „Felicitari, domnule Frank-Walter Steinmeier pentru realegerea in funcția de președinte federal…

- Frank-Walter Steinmeier a fost reales in functie, duminica, pentru un mandat de cinci ani, in functia de presedinte al Germaniei. La nemti, acest post este unul onorific. Puterea se afla pe mana sefului Guvernului si Parlamentului. Presedintele german este autoritatea morala a tarii. Reales cu majoritate…

- Compania Innargi, o divizie a grupului danez AP Moller Holding, va construi cea mai mare centrala geotermala din Uniunea Europeana la Aarhus, al doilea cel mai mare oras din Danemarca, potrivit DPA. Firma a semnat un acord pe 30 de ani pentru a construi si opera viitoarea centrala geotermala la Aarhus,…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat in aceasta saptamana un apel la dialog pe tema vaccinarii obligatorii, care urmeaza a fi dezbatuta in Bundestag și votata cel mai probabil in luna martie. In cadrul unui eveniment care a avut loc miercuri, 12 ianuarie, la palatul prezidențial…