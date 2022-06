Stiri pe aceeasi tema

- O miscare autointitulata „alianta informala a activistilor anarhisti” a ocupat sambata un conac pe malul unui lac din Austria despre care afirma ca apartine oligarhului fost vicepremier rus Igor Suvalov, relateaza agentia EFE. „Miliardarul aliat al lui Putin isi abandonase deja micul palat, intrucat…

- Viața bate filmul! Și imaginația oricarui scriitor prolific! Și toate scenariile plasmuite de minți laborioase! Ziarul german Der Spiegel vorbește intr-un articol despre o posibila relație dintre fiica lui Vladimir Putin, Ekaterina Tikhonova (aceasta și-a schimbat numele de familie in cel al bunicii…

- Compania petroliera rusa de stat Rosneft a declarat vineri ca fostul cancelar german Gerhard Schroder și omul de afaceri german Matthias Warnig au informat-o ca nu mai pot continua sa faca parte din consiliul de administrație, transmite Reuters. „Suntem ințelegatori fața de deciziile lor și le mulțumim…

- In timp ce Rusia incearca sa compenseze impactul sanctiunilor occidentale impuse tarii in urma invadarii Ucrainei, presedintele Vladimir Putin a cerut cumparatorilor de gaze vandute de grupul Gazprom sa plateasca in ruble. Rosneft a mers pe urmele ordinelor lui Putin catre Gazprom si a cerut plata anticipata…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder, ale carui stranse legaturi cu presedintele rus Vladimir Putin s-au dovedit a fi extrem de controversate de la inceputul razboiului din Ucraina, a declarat pentru cotidianul american New York Times ca liderul de la Kremlin nu va intrerupe livrarile rusesti…

- Steinmeier, membru important al Partidului Social Democrat, condus de fostul cancelar Gerhard Schroeder, a ocupat functia de ministru de Externe sub conducerea cancelarului Angela Merkel inainte de a ajunge presedintele tarii. El a declarat ca invadarea Ucrainei de catre Rusia inseamna ca el si altii…

- Rusia ar fi dispusa sa accepte aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, insa acest lucru s-ar putea intampla doar daca renunța la NATO și ramane nealiata militar. Afirmațiile ar fi fost facute pentru Financial Times, de catre patru persoane care sunt apropiate discuțiilor dintre cele doua tabere. Moscova…

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, scrie Agerpres.„Urmeaza sa discutam cu partenerii…