- Presedintele german Frank Walter Steinmeier l-a acuzat, duminica, pe presedintele rus Vladimir Putin ca a spulberat ”visul unei ere a pacii in Europa” pentru a planta ”cosmarul” unui ”razboi brutal si ilegitim”, tinand cont de pozitia Rusiei de ”putere atomica”, relateaza EFE, potrivit news.ro…

- Pretul gazelor naturale din Europa a scazut atingand cel mai mic nivel de la inceputul razboiului dintre Rusia si Ucraina. Evolutia vine pe fondul vremii mai calde si a semnalelor de la Kremlin ca strategia privind plata combustibilului in ruble nu este posibila pe termen scurt, anunta Bloomberg. La…

- Frank-Walter Steinmeier, un social-democrat care a fost ministru de externe in timpul cancelarului Angela Merkel, a spus ca invazia Rusiei in Ucraina arata ca el, ca și alții, trebuie sa recunoasca in mod onest ce a greșit.„Nu am reușit sa construim o casa europeana comuna. Nu am crezut ca Vladimir…

- „Agresiunea” presedintelui rus, Vladimir Putin, impotriva Ucrainei are consecinte dincolo de Europa, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de CNN. UE va contribui cu 2,5 miliarde de euro pentru a aborda penuria mondiala de alimente. „Deoarece nevoile umanitare sunt deja…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat in aceasta seara ca a aprobat deplasarea de noi forte americane in Europa, a precizat ca acesti militari merg sa apere teritoriul NATO, nu sa lupte cu rusii in Ucraina. Presedintele Biden a mai spus ca Statele Unite impun noi sanctiuni Rusiei, care sunt mai…

- Frank-Walter Steinmeier a fost reales, duminica, pentru un al doilea mandat de președinte al Germaniei. Cu acest prilej, președintele Klaus Iohannis l-a felicitat pe omologul sau printr-un mesaj pe Twitter. „Felicitari, domnule Frank-Walter Steinmeier pentru realegerea in funcția de președinte federal…

- Dupa 5 ore de dialog cu președintele francez Emanuel Macron, Vladimir Putin a insistat asupra faptului ca trebuie ca Rusia sa primeasca garanții de securitate ferme și a laudat relațiile economice dintre cele doua țari. Putin a apreciat ideile președintelui francez pentru detensionare, dar nu a vrut…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…