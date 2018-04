Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…

- Danemarca a anuntat vineri ca va prelungi controalele temporare la frontiera sa cu Germania pana la 12 noiembrie, din motive de securitate si pentru nevoia de a controla fluxul de migranti, transmite dpa. ''Exista o presiune in crestere asupra frontierelor externe ale Europei si provocarile…

- Pentru ca lumea digitala ne conecteaza din ce in ce mai mult, apare o tendinta tot mai accentuata de a ne face bagajul si de a calatori pe perioade lungi de timp, de a explora, a cunoaste si a imparti cu ceilalti din experientele traite.momondo.ro, motorul de cautare pentru hoteluri si calatorii,…

- Aproape jumatate din zborurile europene de marti ar putea suferi intarzieri din cauza unei defectiuni tehnice la sistemul de gestionare a zborurilor, anunta Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene, Eurocontrol. Eurocontrol a anuntat ca aproximativ jumatate dintre cele 29.500 de zboruri…

- Conform documentului intitulat „Crestere prin unitate: Modernizarea mecanismului de convergenta al Europei“ (Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine), tehnologia genereaza beneficii pentru cei cu venituri mari si pentru cele mai avansate companii aflate in regiunile prospere, insa risca…

- Nu vom avea prea curand o autostrada care sa lege Timisoara de Belgrad, desi infrastructura este elementul cheie pentru relatiile economice dintre Romania si Serbia, a admis, joi, presedintele Romaniei, dupa intalnirea cu omologul sarb. Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe…

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- ''Bogat in calciu''... dar si in zahar. Mai multe asociatii europene ale consumatorilor au denuntat vineri mesajele ''fanteziste'' ale anumitor companii pe produsele lor, de la cereale pentru micul dejun, la bauturi energizante, informeaza AFP. ''In…