- Liderul PSD Marcel Ciolacu vrea sa evite greva generala din sistemul de educație și le propune sindicaliștilor sa poarte discuții in acest weekend.„Sunt dispus sa discut, in orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din invațamant și sa facem impreuna toate eforturile necesare…

- Președintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, pregatește o vizita in Romania, in perioada 24-26 mai, la invitația președintelui Klaus Iohannis. Vizita nu se limita la București, Steinmeier urmand sa ajunga și in Sibiu și Timișoara.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer. 50 de ani, a inchiriat un Boeing 737-800 cu 160 de locuri, al companiei aeriene cehe Smartwings, pentru calatoria in Angola, Ghana și Egipt. Cancelaria a platit in jur de 168.000 de euro din banii contribuabililor, potrivit Heute.Potrivit Cancelariei de la Viena, scopul…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla joi la Bucuresti intr-o vizita de lucru. Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu omologul sau moldovean. Potrivit sursei citate, consultarile politice ale presedintilor Klaus…

