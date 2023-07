Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a publicat sambata, 8 iulie, o declarație prin care onoreaza cele "500 de zile de rezistența in Ucraina", dupa ce Rusia și-a lansat invazia pe scara larga anul trecut, pe data de 24 februarie, informeaza CNN."Spiritul poporului ucrainean ramane nesupus, iar…

- Marea Britanie este semnatara convenției care interzice producerea sau utilizarea munițiilor cu dispersie, a declarat sambata premierul Rishi Sunak, dupa ce Statele Unite au declarat ca intenționeaza sa aprovizioneze Ucraina cu acestea. „ Ei bine, Marea Britanie este semnatara a unei convenții care…

- Dupa ce Rusia a invadat NATO in 2022, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…

- Noi precizari despre livrarea bombelor cu fragmentare pentru Ucraina, in razboiul contra Rusiei SUA au confirmat deja ca vor furniza munitii cu fragmentatie Ucrainei. Se depașește astfel un prag important privind tipurile de armament oferite Kievului pentru a se apara impotriva Rusiei.„Este o decizie…

- Presedintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a prezentat marti, 20 iunie, un pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 50 de miliarde de euro, suma eșalonata pe o perioada de patru ani, relateaza Reuters și Hotnews . „Propunem o facilitate pentru Ucraina pentru urmatorii patru ani,…

- Statele Unite și cei mai apropiați aliați ai Washingtonului urmaresc un „acord multilateral” cu Ucraina, care va permite puterilor occidentale sa ofere garanții de securitate pe termen lung Kievului, in locul unei promisiuni concrete de aderare la NATO.Ce-o sa se mai sperie Rusia lui Putin! Așa-numitul…

- Administratia Biden lucreaza sa risipeasca impresia ca noul sau sprijin anuntat pentru o coalitie de avioane de lupta pentru Ucraina este o intorsatura politica, comenteaza agentia DPA, preluata de Agerpres .„Nimic nu s-a schimbat”, a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al…

- Kremlinul critica decizia Statelor Unite de a transfera in Ucraina, in premiera, bunurile confiscate ale oligarhului rus Konstantin Malofeyev, susținand ca masura este ilegala și ca se va intoarce impotriva Washingtonului, scrie Reuters. Procurorul general al Statelor Unite, Merrick Garland, a anuntat…