Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier, in varsta de 65 de ani, a fost vaccinat joi impotriva Covid-19 cu o prima doza de vaccin AstraZeneca-Oxford, dupa ce Germania a decis sa rezerve acest produs persoanelor in varsta de peste 65 de ani, anunta presedintia germana, relateaza AFP. Gestul vine…

- Slujbele de Paste vor fi organizate din nou in format restrans, a anuntat Vaticanul marti, la lansarea planurilor pentru al doilea an in care sarbatorile vor fi marcate de restrictii severe impuse in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza DPA.

- Preturile petrolului au scazut joi cu 7%, cel mai mare declin zilnic consemnat din vara trecuta, din cauza temerilor tot mai mari provocate de cresterea cazurilor de Covid-19 in Europa si de aprecierea dolarului american, transmite Reuters. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…

- Mai multe manifestații împotriva restricțiilor impuse pentru a limita raspândirea coronavirusului au adunat mii de oameni sâmbata în mai multe orașe din Germania, în ciuda riscului unui al treilea val al pandemiei, relateaza AFP.La München, poliția a anunțat ca…

- Guvernul polonez a luat pozitie joi in disputa dintre presedintele german Frank-Walter Steinmeier si Ucraina, cauzata de incercarea acestuia de a justifica controversatul gazoduct Nord Stream 2, informeaza dpa. Presedintele Germaniei a starnit la sfarsitul saptamanii trecute iritarea Ucrainei, dupa…

- Noul presedinte american Joe Biden va aborda vineri una dintre consecintele cele mai vizibile ale crizei economice provocate de pandemia de COVID-19, promitand un ajutor imediat milioanelor de americani fara locuri de munca, nevoiti sa apeleze la bancile de alimente, relateaza AFP. In asteptarea votului…

- Presedintele german Frank Walter Steinmeier si-a exprimat, miercuri, "marea usurare" legat de investirea in postul de presedinte al SUA a lui Joe Biden, afirmand ca acest sentiment este impartasit de "multa lume" din Germania, relateaza AFP. "Ne bucuram ca Statele Unite, ca partener indispensabil, sa…

- In 2020, Germania a inregistrat o scadere economica de 5,0%, cea mai puternica de la criza financiara din 2009, cand scaderea a fost de 5,7%. Nici ceilalți indicatori economici nu sunt meniți sa linișteasca lucrurile. Astfel, consumul privat a inregistrat in 2020 o scadere de 6,0% comparativ cu anul…