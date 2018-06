Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier urmeaza sa se intalneasca marti la Kiev cu omologul sau ucrainean Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, in conditiile in care Germania continua sa-si exprime sprijinul pentru fosta republica sovietica afectata de conflictul din estul tarii,…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acceptat miercuri sa lase Teheranul sa renegocieze o salvare a acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea americana din acest text, insa a cerut garantii serioase pentru ca tara sa sa ramana in el, relateaza AFP conform News.ro . Inca de…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier i-a îndemnat pe omologii sai american si rus, Donald Trump, respectiv Vladimir Putin, sa faca primul pas în încercarea de a negocia o solutie destinata sa puna capat conflictului în Siria.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier spune ca exista un loc pentru Islam in Germania, conform Der Spiegel, scrie Politico. Declaratiile presedintelui vin in contextul comentariilor facute saptamana trecuta de ministrul de interne Horst Seehofer. El spunea intr-un interviu ca Islamul "nu isi…