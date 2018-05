Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier i-a indemnat pe omologii sai american si rus, Donald Trump, respectiv Vladimir Putin, sa "faca primul pas" in incercarea de a negocia o solutie destinata sa puna capat conflictului in Siria, intr-un interviu aparut duminica in publicatia Bild am Sonntag,…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad. "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat din nou, marti seara, deficitul comercial in relatia dintre Statele Unite si China, subliniind insa ca are un "foarte mare respect" pentru omologul sau de la Beijing, Xi Jinping.

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- "Secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu reprezentanti ai Uniunii Europene despre eliminarea taxelor imense si barierelor pe care europenii le folosesc impotriva Statelor Unite. Este vorba de masuri incorecte fata de fermierii si producatorii americani", a transmis Donald Trump luni…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca politica Statelor Unite de a impune sanctiuni este un semn de slabiciune, adaugand ca este dezamagit de dinamica relatiilor bilaterale ruso-americane, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Statele Unite ne-au inclus pe toti pe o…