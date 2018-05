Presedintele german Frank-Walter Steinmeier urmeaza sa se intalneasca marti la Kiev cu omologul sau ucrainean Petro Porosenko si cu premierul Volodimir Groisman, in conditiile in care Germania continua sa-si exprime sprijinul pentru fosta republica sovietica afectata de conflictul din estul tarii, relateaza dpa.



Steinmeier urmeaza sa discute cu cei doi oficiali in cadrul unei vizite de doua zile in Ucraina. In cea de-a doua zi, presedintele Germaniei se va intalni cu profesori si cu studenti care studiaza limba germana la Kiev si in orasul Lvov din vestul tarii.



Germania…