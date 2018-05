Stiri pe aceeasi tema

- Comentariile ministrului rus de Externe vin dupa ce Angela Merkel a spus ca o parte din gazele rusești ar trebui sa treaca prin Ucraina. O decizie a Rusiei de a continua cu tranzitul gazului către Uniunea Europeană prin Ucraina după construirea gazoductului Nord Stream 2 ar putea fi luată,…

- Emmanuel Macron s-a dus la Berlin sa ceara mai multa ”solidaritate” financiara in zona euro, in cadrul proiectului sau de refondare a Europei, insa a obtinut doar un raspuns foarte rezervat din partea Angelei Merkel, comenteaza AFP. In urma cu un an, cand l-a primit la Berlin pe tanarul presedinte francez…

- Firmele germane din Romania "gasesc cu greu angajati calificati" Presedintele Comisiei pentru afaceri europene din camera inferioara a parlamentului german, Gunther Krichbaum Foto: commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57893908. Cancelarul german Angela Merkel si presedintele…

- Germania doreste planificarea mai rapida a reformelor Uniunii Europene, a declarat marti cancelarul Angela Merkel, dupa un discurs al presedintelui francez Emmanuel Macron in Parlamentul European, informeaza DPA. "Pana in iunie vom gasi solutii comune cu Franta. Nu ma indoiesc aproape deloc ca vom…

- La cateva zile dupa ce a fost investita cu un nou mandat, cancelarul german, Angela Merkel, a efectuat vineri o vizita la Paris pentru a pregati impreuna cu Emmanuel Macron reformele "clare si ambitioase" asupra carora doresc sa ajunga la un acord pana in iunie pentru a relansa o Europa…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…