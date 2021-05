Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat ca dupa intrevederea cu președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, cetațenii moldoveni pot muncii in Germania, in agricultura, transmite știri.md "Apreciem deschiderea autoritaților germane de a semna un Acord privind angajarea cetațenilor…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Germania are un interes major intr-o Republica Moldova democrata, stabila și prospera. Declarații in acest sens au fost facute la Berlin de președintele Republicii Federae Germane Frank-Walter Steinmeier, dupa intrevederea cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat vineri pregatit de discutii in patru, cu Franta, Germania si Rusia (”formatul Normanda”), cu omologul sau rus Vladimir Putin, in vederea unei calmari a tensiunilor cauzate de comasarea a zeci de mii de militari rusi la frontiera ucraineano-rusa,…

- In 1 aprilie, și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, in varsta de 65 de ani, a primit prima doza din vaccinul AstraZeneca.Autoritațile din Germania au interzis administrarea acestui ser persoanelor de sub 60 de ani, din cauza unei posibile legaturi cu formarea unor cheaguri de sange. Rasturnare…

- Cancelarul german Angela Merkel va primi vineri prima doza de vaccin anti-Covid, serul administrat urmand sa fie AstraZeneca, informeaza Agerpres , care citeaza dpa. Merkel are peste 60 de ani și se incadreaza astfel in grupa de varsta pentru care vaccinul britanic este folosit in continuare in Germania,…

- Organizatorii turneului de tenis ATP 500 de la Rio de Janeiro, singurul de acest gen din America de Sud, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, transmite DPA. Organizatorii brazilieni au postat un tweet prin care au anuntat ca din cauza incertitudinii continue provocata de pandemia…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca drumul pentru ocuparea locului doi in grupa la finalul preliminariilor CM 2022 ramane deschis, indiferent de rezultatul partidei cu Armenia. ''Tactica va fi diferita, abordarea…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat marti ca tara sa ar putea sa invete din efortul de vaccinare al Israelului impotriva COVID-19, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Evocand acest important progres in cadrul vizitei de stat a presedintelui israelian Reuven Rivlin la Berlin,…