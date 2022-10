Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta (CN AMPC) a transmis, printr-un comunicat de presa, ca presedintele Georgiei, Salome Zourabichvili, a fost prezent, miercuri, in Portul Constanta, cu ocazia vizitei oficiale pe care o efectueaza in tara noastra la invitatia presedintelui Romaniei. Dupa o scurta intalnire cu oficialitatile locale presedintele Georgiei a vizitat Portul Constanta la bordul navei Anghel Saligny. “Vizita in Portul Constanta vine in contextul discutiilor purtate, la Cotroceni, cu Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care au vizat modalitatile concrete…