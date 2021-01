Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman Marius Șumudica e sultan in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep a fost desemnat antrenorul anului 2020. Sondajul a fost facut de cei de la Futbol Arena pe Instagram, iar Marius Șumudica a ieșit pe primul loc, dupa ce a primit 40.617 voturi. Doar varful Sorloth a mai strans atatea…

- Dupa victoria echipei sale, 3-1 cu Alanyaspor, Marius Șumudica și-a felicitat elevii și a vorbit despre viitorul sau la Gaziantep. Antrenorul roman, care mai are contract doar pana in vara lui 2021, le-a transmis fanilor ca nu-și dorește sa plece de la Gaziantep, dar spune ca nu a primit nicio oferta…

- Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Antrenorul sau, Steven Gerrard, l-a laudat pe roman, dupa reușita de 3 puncte. ”Ianis a primit oportunitatea de a reveni…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, disputa acum partida cu Kașimpasa, in deplasare, in etapa a 14-a din Turcia. liveSCORE Kașimpasa – Gaziantep 0-2 A marcat: Alex Maxim 9- pen./ 25 Gaziantep este intr-o forma de invidiat și vine dupa victoriile cu Istanbul Bașakșehir și Fenerebahce. Echipa lui Șumudica…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a reușit o victorie rasunatoare astazi, 3-1 cu Fenerbahce, și a urcat pe locul 4 in campionatul din Turcia. Totuși, nu crede ca-și va prelungi contractul cu actuala sa formație! Șumi a dezvaluit ca are doua oferte pe masa in acest moment și a lasat…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a comentat rezultatul mare obținut de echipa sa, care a invins-o pe Fenerbahce cu 3-1. Antrenorul roman spune ca victoria echipei sale a fost meritata și a elogiat prestația elevilor sai. Șumi a dat dovada de fair-play, laudandu-și adversarii, despre…

- Marius Șumudica, 49 de ani, antrenorul lui Gaziantep, a sarbatorit in stilu-i caracteristic victoria cu Bașakșehir, scor 2-1. Suspendat, antrenorul roman a privit victoria contra campioanei Turciei din tribune. Imediat dupa fluierul final al arbitrului Abdulkadir Bitigen, Șumi s-a descatușat și a imitat…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, a explicat ca acel gest cu mainile ridicate nu a fost un atac la Beșiktaș, dupa victoria cu 3-1. Se referea la șoimul de pe emblema lui Gaziantep, nu la vulturul lui Beșiktaș: „Sunt unii la noi in club care ne contesta mereu. Lor le-am facut semn sa taca”.…