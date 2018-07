Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron considera ca planurile Uniunii Europene de a crea centre pentru migranți in țarile din nordul Africii nu vor avea succes daca nu sunt conduse de țarile respective, conform BBC, informeaza Mediafax.In timpul vizitei președintelul in Nigeria, acesta a declarat…

- "Liderii UE28 s-au pus de acord asupra concluziilor summitului, inclusiv migratia", a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European Donald Tusk la ora locala 4.40 (5.30, ora Romaniei), dupa negocieri-maraton care au inceput joi seara. Detaliile acordului nu au fost precizate imediat.”Cooperarea…

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, joi, ascensiunea atitudinilor nationaliste si populiste, o forma de "lepra care se raspândeste" în Europa, atragând riposta liderilor partidelor radicale din Italia, care au

- Premierul italian Giuseppe Conte si presedintele francez Emmanuel Macron s-au declarat vineri, la Paris, in favoarea ideii ca Europa sa deschida centre europene in tarile de unde pleaca imigrantii care vor sa ajunga in Europa, in incercarea de reglementare a fluxului de sosiri, relateaza AFP. ‘Trebuie…

- Presedintele Frantei a fost intrebat in Parlamentul European de eurodeputatul roman Maria Grapini despre declaratiile sale cu privire la viitorul Europei, in care afirma ca "exista o Europa cu mai multe viteze" si ca " Franta si Germania...

- Declaratiile lui Farage au fost facute dupa ce fostul lider al UKIP a avut o intrevedere cu Macron la Strasbourg, la care a mai participat si Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European.”Am fost introdus presedintelui Macron de catre Tajani, care m-a prezentat drept copilul teribil…

- Franta, Emmanuel Macron, risc de Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, in Parlamentul European, tendintele nationaliste si populiste, sustinand ca exista riscul unui "razboi civil" in Europa si subliniind ca solutia "nu este democratia autoritara, ci autoritatea democratiei". "Nu…