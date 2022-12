Stiri pe aceeasi tema

- Poliția franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa vineri dupa-amiaza pe manifestanții kurzi din apropierea unui centru cultural kurd din centrul Parisului, unde un barbat a ucis trei persoane anterior in cursul zilei, relateaza AFP și BFMTV . Tennsiunile au inceput atunci cand mulțimea…

- Tragedie la Paris! Un barbat a tras mai multe focuri de arma și a ucis cel puțin trei oameni. Atacul armat a avut loc vineri, la un centru al comunitatii kurde. Suspectul atacului este un barbat in varsta de 69 de ani și a fost reținut. Gunman opens fire at a Kurdish Cultural centre in Paris killing…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite intr-un atac armat comis vineri in Paris, conform unui bilant raportat de autoritati, iar la centrele etnicilor kurzi au fost aplicate masuri suplimentare de securitate. Incidentul armat a avut loc la Centrul cultural kurd „Ahmet kaya”…

- Doua persoane au fost ucise, iar alte patru au fost ranite, dintre care doua grav, vineri, la Paris, in centrul caruia s-au tras mai multe focuri de arma, iar un barbat a fost arestat, potrivit unor surse din cadrul politiei, relateaza Le Figaro. O interventie a politiei era in desfasurare in arondismentul…

- Cel puțin zece persoane au fost ucise intr-un incendiu izbucnit in primele ore ale zilei de vineri (16 decembrie) intr-o cladire rezidențiala din Vaulx-en-Velin, in apropiere de orașul francez Lyon, a declarat ministrul de interne Gerald Darmanin. Alte patru persoane au fost grav ranite in incendiul…

- Fundasul central francez in varsta de 19 ani Hubert Mbuyi-Muamba are leucemie. Trecut pe la PSG in perioada adolescentei, jucatorul evolueaza din vara lui 2021 la Hoffeneim, la echipa a doua. „Hubert Mbuyi-Muamba a aflat in urma cu cateva zile ca are leucemie. El este in Franta pentru tratament ", a…

- O mini tornada a lovit satul Bihucourt din Franța, nordul țarii, duminica (23 octombrie), rupand acoperișurile cladirilor, rasturnand vehiculele și impraștiind strazile cu moloz. Tornada, un eveniment foarte rar in Franța, s-a format in cateva minute, luand in surprindere locuitorii și autoritațile.…

- O fetița in varsta de 12 ani a fost gasita moarta, inchisa intr-o valiza, vineri seara, in arondismentul 19 din Paris, relateaza BFM TV . Parchetul din Paris a deschis o ancheta pentru „ucidere a unui minor sub 15 ani”, dupa descoperirea, vineri, in jurul orei 23:00, a cadavrului unei fete de 12 ani…