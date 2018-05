Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene si omologii sau din statele aflate in Balcanii de Vest se vor intalni joi in capitala bulgara Sofia, unde vor discuta despre procesul de integrare a tarilor din regiune in Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy este intr-o vizita in Bulgaria. El nu va lua insa parte la summitul UE-Balcanii de Vest din data de 17 mai, relateaza postul public de televiziune de la Sofia - BNT. Motivul e legat de participarea Kosovo, a carui independenta nu este recunoscuta de Madrid din cauza problemelor…

- Extinderea blocului comunitar nu este o optiune populara in UE in acest moment, a declarat ministrul sarb pentru integrare europeana, Jadranka Joksimovic, adaugand ca summitul UE-Balcanii de Vest programat joi la Sofia nu se va concentra pe extindere, ci pe "conectivitate" regionala, informeaza luni…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, incepe marti un turneu in Balcanii de Vest, in cursul caruia va vizita, pana vineri, Albania, Muntenegru, Serbia, Bosnia si Macedonia si al carui scop este de a pregati summitul UE-Balcanii de Vest din 17 mai de la Sofia si de a participa la summitul…

- Ma bucur de orice reunine la varf Balcanii de Vest - UE, la Sofia, insa nu ma astept la stiri prea bune pentru Serbia, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat de Tanjug. "Avem o mare problema. Am facut multe greseli, multe circumstante nu ne sunt benefice, insa ne ramane sa aparam, sa ne…

- Patru tari, printre care si Romania, intentioneaza sa boicoteze summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest din 17 mai de la Sofia, intrucat nu sunt dispuse sa discute cu regimul din Kosovo, relateaza site-ul agentiei Novinite.

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…