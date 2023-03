Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, 17 martie, sprijinul pentru omologul sau moldovean, Maia Sandu, fata de ”tentativele de destabilizare rusesti” in Republica Moldova si ”tensiunile pe care acestea le provoaca”, a anuntat Palatul Elysee, citat de Agerpres. In cadrul unei convorbiri telefonice, seful statului francez a salutat de asemenea ”eforturile” de reforma ale Republicii Moldova, candidata la aderarea in Uniunea Europeana, in special in domeniul ”justitiei pentru imbunatatirea luptei impotriva coruptiei”, a adaugat presedintia franceza. Republica Moldova, vecina cu…