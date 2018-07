Stiri pe aceeasi tema

- Lisabona, 26 iul /Agerpres/ - Presedintele francez Emmanuel Macron a indicat vineri la Lisabona ca are in vedere o Europa construita in trei cercuri in urmatorii 10-15 ani, cu Franta chemata sa faca parte din tarile cele mai integrate, 'inima reactorului', informeaza AFP. Intrebat despre viziunea…

- 'Franta nu va deschide centre' de primire pentru migrantii care debarca in Europa, intrucat nu este prima tara de sosire, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce a participat la Consiliul European la care a fost convenit un acord ce prevede crearea unor astfel de centre in…

- Presedintele Frantei a fost intrebat in Parlamentul European de eurodeputatul roman Maria Grapini despre declaratiile sale cu privire la viitorul Europei, in care afirma ca "exista o Europa cu mai multe viteze" si ca " Franta si Germania...