- Intrebat despre viziunea sa asupra Europei in cursul unei 'consultari cetatenesti', alaturi de premierul portughez Antonio Costa, seful statului francez a apreciat ca arhitectura continentului (european) va evolua in urmatorii ani. 'Vad un cerc larg care poate fi dincolo de cei 27, ceva…

- Emmanuel Macron avertizeaza ca centrele pentru migranti din afara Europei trebuie sa fie organizate de catre tarile africane, in afara Europei. Liderii UE au cazut de acord asupra acestei idei, in timpul unui summit, in aceasta luna. In timpul unei vizite in Nigeria, Macron a declarat…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a inlocuit, in weekend, pe ambasadorul țarii sale in Ungaria, dupa difuzarea unor informații confidențiale in presa in care emisarul francez lauda politica de migrație a liderului ungar Viktror Orban. Pascale Andreani a fost numit deja noul ambasador al Franței…

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat omologului sau francez Emmanuel Macron in timpul intalnirii lor din luna aprilie la Casa Alba ca Franta sa paraseasca Uniunea Europeana si sa incheie un acord de schimb bilateral cu SUA, afirma vineri publicatia Washington Post, citata de AFP. "De ce sa…

- 'Franta nu va deschide centre' de primire pentru migrantii care debarca in Europa, intrucat nu este prima tara de sosire, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa ce a participat la Consiliul European la care a fost convenit un acord ce prevede crearea unor astfel de centre in…

- Romania cucerita pe timp de pace: Ce s-a intamplat cu țara vecina dupa integrarea in UE / Omul de afaceri român Serghei Niculescu-Mizil susține ca în România s-a cam pierdut spiritul patriotic, iar acest lucru se reflecta și în starea economica a țarii. Românii prețuiesc…

- Presedintele Frantei a fost intrebat in Parlamentul European de eurodeputatul roman Maria Grapini despre declaratiile sale cu privire la viitorul Europei, in care afirma ca "exista o Europa cu mai multe viteze" si ca " Franta si Germania...

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, in fața plenului Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini l-a criticat pe șeful statului francez pentru ideile despre viitorul Europei și al blocului comunitar. Președintele de la Paris a spus…