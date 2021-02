Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat joi sprijinul pentru noua presedinta pro-europeana a Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in noiembrie in fata fostului sef pro-rus al statului, Igor Dodon, indemnand-o sa faca „reforme curajoase” pentru a intari statul de drept in fosta republica…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, a indemnat-o pe Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, sa faca „reforme curajoase” pentru a intari statul de drept, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat joi sprijinul pentru noua presedinta pro-europeana a Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in noiembrie in fata fostului sef pro-rus al statului, Igor Dodon, indemnand-o sa faca "reforme curajoase" pentru a intari statul de drept in fosta republica…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat joi sprijinul pentru noua presedinta pro-europeana a Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in noiembrie in fata fostului sef pro-rus al statului, Igor Dodon, indemnand-o sa faca "reforme curajoase" pentru a intari statul de drept in fosta republica…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat joi sprijinul pentru noul presedinte pro-european a Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in noiembrie in fata fostului sef pro-rus al statului, Igor Dodon, indemnand-o sa faca "reforme curajoase" pentru a intari statul

- Republica Moldova este un stat european nu doar geografic. sintem europeni prin cultura, istorie, limba, dar și aspirațiile de democrație, echitate și stat de drept. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul intrevederii cu președintele Republicii Franceze, Emmanuel…

- Sunt proteste masive la Chișinau. Mai mulți oameni au ieșit in strada, fiind nemulțumiți de anumite proiecte legislative.Pe agenda ședinței din Parlament se regasesc mai multe subiecte care au provocat mai multe confruntari politice. Este vorba de proiectul politcii bugetar-fiscale și vamale pentru…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa susținuta marți despre turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care vor avea loc la finalul acestei saptamani. Președintele a spus ca s-a bucurat sa vada votul cetațenilor din primul tur, acordat candidatei Maia Sandu. In plus,…