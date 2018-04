Stiri pe aceeasi tema

- "Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar ca doreste ca fortele americane sa revina cat mai curand posibil", a facut cunoscut intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.Publicarea acestui comunicat intervine la cateva ore dupa ce presedintele…

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP. "Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca l-a convins pe omologul sau american, Donald Trump, sa mentina forte SUA in Siria, reiterand ca rolul Frantei in atacurile impotriva regimului de la Damasc a fost unul complet legitim, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat duminica seara ca loviturile occidentale impotriva regimului de la Damasc au fost un succes militar, dar ele nu reprezinta o declaratie de razboi la adresa Siriei, de unde, a spus el, l-a convins pe Donald Trump sa nu retraga trupele americane, relateaza …

- Donald Trump va lansa un atac ”foarte curand sau nu chiar asa de curand”, iar Emmanuel Macron se va decide ”in timp util”, asta dupa ce președintele Franței a declarat ca deține dovezi asupra faptului ca regimul de la Damasc a comis atacul chimic din Siria.

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…