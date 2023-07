Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, iși amana vizita programata in Germania, ca urmare a violențelor din Franța. Aceasta urma sa fie prima vizita de stat in Germania a unui președinte francez din ultimii 23 de ani și ar fi trebuit sa dureze trei zile, potrivit BBC.

- ”Am vrut sa-i omor!”, a spus femeia in sala de judecata, fapt ce i-a adus pedeapsa maxima pentru omor cu premeditare, decizie luata in unanimitate de jurați.„Am gasit doar motive agravante, nu și motive atenuante”, spune judecatorul Manfred Herrnhofer, președintele curții cu jurați.In ianuarie 2022,…

- La summitul Comunitații Politice Europene, Președinta Maia Sandu i-a mulțumit Președintelui Franței, Emmanuel Macron, pentru susținere și prezența. „M-am bucurat sa-l revad in Moldova pe Președintele Franței, Emmanuel Macron, in cadrul summitului Comunitații Politice Europene, gazduit de țara noastra.…

- Sute de demonstrații au avut loc ieri, de 1 Mai, in Franța, in sprijinul drepturilor angajaților și in semn de protest fața de noua lege a pensiilor, promulgata recent de președintele Emmanuel Macron, informeaza Rador.Sindicatele spun ca numai la Paris au ieșit in strada peste o jumatate de milion…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron si-a reiterat in weekend angajamentul fata de omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski de a oferi ”orice ajutor necesar Ucrainei in vederea unei restabiliri a suveranitatii si integritatii teritoriului sau”, potrivit Palatului Elysee, relateaza AFP și News.ro.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut luni un discurs televizat in plina criza politica declanșata de aprobarea reformei pensiilor și a fixat un termen de o suta de zile in care guvernul sa elaboreze un plan pentru a repune țara pe picioare dupa saptamani de proteste din cauza proiectului…

- Emmanuel Macron a facut o escala tehnica in Romania, in aceasta dimineața, pentru alimentarea avionului, dupa vizita din China. Liderul Franței nu va parasi aeroportul, urmand sa mearga la salonul oficial. Conform protocolului internațional, Macron a fost intampinat de oficiali din cadrul MAE. Președintele…