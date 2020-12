Președintele Franței Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru COVID-19, informeaza BBC. Emmanuel Macron, in varsta de 42 de ani, și-a facut testul pentru COVID-19 in urma unor simptome specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2. Președintele Franței va ramane in izolare pentru șapte zile, potrivit unei declarații venite de la Palatul Elysee. Macron „este in continuare... View Article