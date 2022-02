Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi un plan amplu de relansare a sectorului nuclear, avand drept obiectiv pentru 2050 construirea a sase noi reactoare EPR (European Pressurised Reactor) de a doua generatie si studierea oportunitatii de a construi opt reactoare

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, au pledat, marti, pentru consolidarea autonomiei strategice a Uniunii Europene, au cerut Rusiei sa reduca presiunile militare asupra Ucrainei si au analizat masuri de relansare e

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat miercuri, in discursul rostit in plenul Parlamentului European, pentru un dialog sincer cu Rusia si a evidentiat necesitatea ca Uniunea Europeana sa isi consolideze autonomia in domeniul apararii si sa devin

- Uniunea Europeana trebuie sa discute daca planul de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro este suficient pentru redresarea economica a blocului comunitar in urma pandemiei COVID-19 si, de asemenea, „sa regandeasca cadrul bugetar” definit de criteriile de la Maastricht, in special aplicarea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis printr-un mesaj video multumiri pentru Angela Merkel, in timp ce parlamentul Germaniei il vota miercuri drept nou cancelar pe social-democratul Olaf Scholz, informeaza dpa.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca cele trei axe ale presedintiei franceze a Uniunii Europene (UE), de la 1 ianuarie, sunt „relansare, putere, apartenenta” in cadrul unei dezbateri, cu ocazia marcarii a 25 de ani de la infiintarea Institutului Jacques-Delors, si urmeaza sa sustina joi…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron, lanseaza o aplicatie impotriva bullying-ului. Presedintele doreste schimbarea legii pentru a eficientiza controlul parental. In Romania, 9 din 10 cazuri de bullying au loc...