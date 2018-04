Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a anuntat, vineri, ca presedintele Emmanuel Macron si-a propus sa revina in Romania, dupa vizita efectuata in luna august a anului trecut, acest lucru urmand sa se intample ”fie anul acesta, fie anul viitor”, inainte de finalul presedintiei romane la…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- Proiectele care celebreaza Centenarul sunt importante daca propun idei, perspective sau obiective pentru viitor, a declarat presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul dezbaterii "Romania la Centenar", organizata de Administratia Prezidentiala. "Romania pe care ne-o dorim nu poate exista in lipsa…

- Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marti, la Pitesti, ca pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt in grafic. "Noi spunem (...) ca Romania este in grafic in acest proces de pregatire, implicand toate…

- Site-ul de prezentare a pregatirii Presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial, miercuri, la Gala ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Sofware si Servicii, de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Site-ul poate fi accesat la adresa www.romania2019.eu/…

