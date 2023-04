Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, face o escala tehnica pe Otopeni, dupa vizita din China Președintele Franței, Emmanuel Macron, ajunge sambata dimineața in Romania, dar nu se intalnește cu președintele Iohannis. Acesta va face doar o escala tehnica, dupa vizita la Beijing. Acesta va sta cel mult…

- Președintele francez Emmanuel Macron ajunge in Romania, dupa vizita efectuata in China, unde a cautat sa-l determine pe omologul chinez Xi Jinping sa se implice in eforturile de pace in Ucraina.

- Sa fie pace in lume? Dupa 14 luni de razboi, China primeste aprobarea Europei sa negocieze armistitiul in Ucraina. Emmanuel Macron si Ursula von der Leyen au fost in vizita in Beijing, cu un mesaj clar. Iar Ucraina face primul pas spre un compromis.

- Potrivit Politico Europe, Președintele chinez Xi Jinping nu a dat niciun semn ca și-ar schimba poziția fața de razboiul inițiat de Rusia in Ucraina, dupa intalnirea de joi cu Emmanuel Macron.In timpul discuțiilor de a doua zi a vizitei de stat a președintelui francez in China, liderul chinez Xi Jinping…

- ”Pe masura ce piata chineza continua sa creasca, este lntru totul logic ca noi sa producem la fata locului pentru companiile aeriene chineze si probabil pentru alti clienti din regiune”, a anuntat el. Un acord-cadru a fost parafat de catre conducatorul Airbus in prezenta presedintelui francez Emmanuel…

- Joi, a doua zi a vizitei președintelui Emmanuel Macron in China, a fost marcata de intalnirea cu premierul Li Qiang și de intalnirea cu președintele Xi Jinping. Corespondentul permanent la Beijing al Radio France Internationale, Stephane Lagarde, face o remarca deloc lipsita de importanța in presa chineza…

- UPDATE 23:30 Von der Leyen merge maine la Macron: discutie despre ChinaPresedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi maine la Paris pentru un pranz de lucru cu presedintele francez Emmanuel Macron. „Vor discuta subiecte de actualitate, inclusiv razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, energie…

- Dupa cum știm cu toții, TikTok se confrunta in aceasta perioada cu probleme destul de mari in SUA, acolo une mai mulți membri ai Congresului fac eforturi pentru ca platforma sociala sa fie interzisa. In ultima vreme, au inceput sa apara proteste pro-TikTok, și se pare ca influencerii care iau parte…