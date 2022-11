Stiri pe aceeasi tema

- La un an și cateva zile dupa ce a fost in vizita in Egipt, cu soția, Klaus Iohannis pleaca din nou in aceasta țara, chiar intr-unul din locurile cele mai aglomerate turistic din lume – Sharm El-Sheikh. Daca anul trecut turiștii care vizitau piramidele au fost dați la o parte pentru ca șeful statului…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a criticat violent pe omologul sau francez Emmanuel Macron, la Forumul de discutii Valdai, la Moscova, din cauza ca a facut publice discutii la telefon pe care le-au purtat, si a catalogat-o pe presedinta Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi drept ”mamaie”.…

- Chinese President Xi Jinping said his nation is willing to work with the US to find ways to cooperate, comments that come before a potential meeting with President Joe Biden at a Group of 20 summit next month, according to Reuters. Better communication between the two nations would bolster global peace…

- Iranul a promis ca va furniza Rusiei rachete sol-sol, pe langa mai multe drone, au declarat pentru Reuters doi oficiali iranieni de rang inalt și doi diplomați iranieni, o mișcare care este de natura sa infurie Statele Unite și alte puteri occidentale, potrivit Reuters. Un acord a fost convenit pe 6…

- Un Boeing 747 cargo din Statele Unite și-a pierdut in zbor una dintre roți, imediat dupa decolare. Roata a fost gasita pe un camp din apropiere, in cultura unui viticultor. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare. The post Cum iși pierde un Boeing roata in zbor appeared first on Știri…

- Liderul AUR l-a acuzat pe ambasadorul țarii noastre in Statele Unite, Andrei Muraru, ca impreuna cu alți demnitari i-ar fi sabotat vizita pe care urma sa o faca in SUA, peste cateva zile. Simion anunțase, luni, ca va participa la actiuni ale ONU si la un dineu cu secretarul de stat Mike Pompeo, astfel…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi seara, de la 17.30, la consultari gazduite de presedintele Statelor Unite ale Americii Joseph R. Biden, informeaza Administratia Prezidentiala. Consultarile se desfasoara in format de videoconferinta. Tema discutiei este sprijinul pentru Ucraina in fata invaziei…

- Statele Unite au respins luni cererea Ucrainei de interzicere generala a vizelor pentru rusi, declarand ca Washingtonul nu ar dori sa inchida caile spre refugiu pentru disidentii din Rusia si pentru altii vulnerabili la abuzuri ale drepturilor omului, relateaza marti The Guardian. Presedintele ucrainean…