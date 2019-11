Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat sambata, cu ocazia marcarii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, un apel la apararea valorilor fundamentale, precum democratia si libertatea, in contextul provocarilor in crestere pentru Europa, transmit AFP si Reuters, citate de

- Pompeo se afla vineri la Berlin, pentru a participa la ceremoniile dedicate aniversarii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, informeaza Euronews. Declarațiile oficialului american vin in contextul in care și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat ca nu este de acord cu afirmațiile…

- Migrantii au preluat controlul asupra unei parti a complexului, dar, conform unui purtator de cuvant al politiei, situatia a fost readusa sub control la primele ore ale diminetii. Centrele de primire si retinere a migrantilor in Malta se afla sub presiune odata cu sosirea catorva sute de persoane…

- paritia criptomonedei Libra de la Facebook nu trebuie aprobata pana la momentul la care compania demonstreaza ca este sigura si nu prezinta riscuri, se arata intr-un raport al G7 (grupul principalelor economii mondiale), transmit BBC si Reuters. In luna iunie a acestui an, reteaua sociala…

- Razboiului comercial dintre Statele Unite si China a schimbat modul in care economistii evalueaza Franta si Germania, cele mai mari doua economii ale Europei, considerand ca economia franceza este mai rezistenta si mai atractiva decat cea germana, au declarat trei analisti, pentru CNBC.Citește…

- Mașinile diesel dispar din Europa. Cererea pentru autorurisme pe motorina s-a prabușit in acest an Numarul de autoturisme noi cu motoare diesel care au fost inmatriculate in Uniunea Europeana a scazut cu 16,4%, pana la 1,3 milioane unitati, in perioada aprilie - iunie 2019, arata datele publicate de…

- Germania, Franța și Regatul Unit au respins propunerea președintelui american Donald Trump de a readuce Rusia in clubul țarilor G7, relateaza agenția de stiri Reuters. Miercuri, inainte de intalnirea cu premierul britanic, cancelarul german Angela Merkel a declarat ca Rusia a fost exclusa din G8 pentru…