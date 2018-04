Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit pentru prima data in fața deputaților europeni adunați la Strasbourg despre proiectul sau european. La un an de cand a devenit președintele Franței, Emmanuel Macron vrea o Europa unita și suverana.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus marti, in primul discurs pe care l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European (PE) la Strasbourg, sa se creeze un ”program european” privind finantarea colectivitatilor care primesc refugiati, in vederea depasirii ”dezbaterii otravite”…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, joi, ca Franta are dovezi ca regimul de la Damasc a comis atacul chimic din orasul sirian Douma, adaugand ca va decide daca va ataca Siria doar cand va avea toate informatiile necesare, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de ...

- Expertul in jihad palestinian-belgian Montasser AlDe'emeh a emis un avertisment serios Europei. In ziarul olandez "De Telegraaf", el afirma ca Europa importa in mod esențial un razboi civil prin admiterea refugiaților.

- La patru zile dupa ce Vladimir Putin si-a asigurat inca sase ani la Kremlin, presedintele Klaus Iohannis ii transmite un scurt mesaj liderului Federatiei Ruse, in care isi exprima dorinta ca relatiile dintre cele doua state sa se desfasoare in conformitate cu normele de drept international.…

- Copacii cu cele mai interesante povesti participa la concursul “Arborele anului in Europa”. In finala competitiei a intrat si stejarul multisecular de la Cajvana, cel mai batran stejar din sud-estul Europei si care, conform legendei, a fost plantat dupa marea invazie tatara, iar la umbra lui s-a odihnit…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul britanic Theresa May vor anunta joi, in cadrul unui summit franco-britanic, un program de schimburi de artefacte, care include "un posibil imprumut al Tapiseriei de la Bayeux", dar "nu inainte de 2020", a anuntat miercuri dimineata palatul Elysee,…