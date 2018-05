Presedintele Frantei anunta ca decizia luata de Trump privind comertul cu UE este ilegala

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva Brexit-ului in 2019 ii determina pe tot mai multi britanici sa devina cetateni germani, numarul lor ajungand anul trecut la aproape 7.500, in crestere cu 162% fata de 2016, a comunicat miercuri Biroul German de Statistica. In 2016, circa 2.900 de britanici au obtinut cetatenia…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca Donald Trump nu este un prieten de nadejde si ca actioneaza cu imprevizibil. Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor. "Sprijinim faptul ca aliatii nostri…

- Donald Trump pregateste atacarea regimului Assad din Siria. Printr-o postare pe Twitter anunta ca rachetele americane sunt pregatite de atac si le cere militarilor rusi sa paraseasca zona si sa nu se mai asocieze cu un "animal asasin", a scris presedintele SUA, referindu-se la regimul Bashar-al-Assad.…

- Presedintele Emmanuel Macron a avut, vineri, o intalnire cu premierul Frantei, Edouard Philippe, presedintele Senatului, Gerard Larcher, si cel al camerei inferioare a Parlamentului (Adunarea Nationala), Francois de Rugy. Desi intalnirea nu a fost concludenta, au existat niste progrese, potrivit…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Producatorii auto europeni au cerut presedintelui Donald Trump sa reconsidere introducerea tarifelor la importurile de vehicule fabricate in Uniunea Europeana, pe fondul temerilor privind un razboi comercial. "Producatorii europeni nu doar importa masini in SUA, ei au fabrici importante acolo,…