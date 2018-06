Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca vrea sa intinda mana noului guvern italian si sa-i propuna ca lucreze impreuna in domenii precum securitatea, migratia si subiectele geopolitice, ca aprofundarea zonei euro, relateaza AFP. "Vom vedea ce va alege Italia, am respect…

- Paris, 22 mai /Agerpres/ - Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua joi si vineri prima sa vizita oficiala in Rusia, unde presedintele francez spera sa gaseasca 'puncte de acord' cu omologul sau rus Vladimir Putin asupra dosarelor sensibile - acordul nuclear iranian si Siria, in pofida…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a deplans marti cresterea retoricii rasiste si antisemite, 'pe cale sa se agraveze' in suburbii, si a radicalizarii religioase, intr-un discurs mult asteptat in legatura cu asa-numitele 'cartiere prioritare', relateaza AFP. 'Exista…

- Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat miercuri, intr-un discurs rostit in fața Congresului american, tentația "naționalismului și a izolaționismului" și a cerut Statelor Unite sa reinventeze "multilateralismul", liderul de la Elysee fiind aplaudat calduros de catre congresmenii americani,…

- Președintele SUA, Donald Trump, i-a laudat aspectul „perfect” al omologului sau francez, Emmanuel Macron, aflat in vizita la Casa Alba. Trump a glumit cu reședintele rancez „scuturandu-l” de matreața in fața jurnalistilor.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania. Dragnea a declarat ca puterea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul indian Narendra Modi au inaugurat luni in nordul Indiei o centrala electrica solara construita cu sprijin din partea Frantei, scrie agerpres.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si sotia sa Brigitte au ajuns vineri seara la New Delhi pentru o vizita de trei zile in India, menita sa consolideze relatiile Frantei cu a doua cea mai populata tara din lume, relateaza AFP. Aceasta prima vizita a lui Macron in India de la alegerea sa in mai 2017…